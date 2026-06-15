Обед в сборной Франции. Шерки показал, где сидит Мбаппе, и подтрунил над Канте за «безумие» в тарелке.
В лагере сборной Франции царит прекрасная атмосфера
около 4 часов назадПодписаться в
Полузащитник сборной Франции Райан Шерки в влоге национальной команды показал закулисье командного обеда и с юмором рассказал о гастрономических привычках своих партнеров.
Экскурсию столовой игрок Манчестер Сити начал с демонстрации иерархии за столом. Как оказалось, места во главе выделены для главных звезд трехцветных — Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле и Майкла Олисе (правда, в момент съемки за столом сидел только Олисе).
Однако больше всего внимания привлекла другая сторона стола, где обедали Люка Динь и Н'Голо Канте. Шерки не упустил возможности пошутить над скромным полузащитником Фенербахче и содержимым его тарелки.
Н'Голо? Ты что за странное блюдо себе собрал? Н'Голо смешивает все подряд. Однажды он смешал суши с орехами. Это просто безумие.
Сам Канте на такую шутку отреагировал в своем фирменном стиле — лишь застенчиво улыбнулся на камеру.
Напомним, сборная Франции становилась чемпионом мира в 1998 и 2018 годах, а на предыдущем Мундиале в Катаре дошла до финала.
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