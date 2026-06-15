Каролина впервые за 20 лет завоевала Кубок Стэнли, победив в финале Вегас.
Харрикейнз снова стали лучшей командой НХЛ
около 5 часов назадПодписаться в
Каролина / Фото - NHL
Ночью 15 июня состоялся шестой матч финальной серии Кубка Стэнли сезона-25/26.
Каролина победила Вегас и выиграла Кубок Стэнли.
Каролина стала чемпионом во второй раз в истории. В финале 2006 года Харрикейнз обыграли Эдмонтон (4:3).
НХЛ. Кубок Стэнли. Финал
Вегас – Каролина 0:3 (0:1, 0:1, 0:1), счет в серии 2:4
Напомним, сборная Украины по хоккею поднялась на три позиции в рейтинге IIHF и вошла в топ-20.