Металлист 1925 — ФК Чернигов: где и когда смотреть полуфинал Кубка Украины
около 1 часа назад
Фото: ФК Чернигов
Сегодня, 22 апреля, определится второй финалист Кубка Украины по футболу сезона-2025/26. В Житомире на Центральном городском стадионе сойдутся харьковский Металлист 1925 и ФК Чернигов.
Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча Металлист 1925 — Чернигов будет доступна в свободном доступе на YouTube-канале УПЛ ТВ.
Победитель этого противостояния получит право побороться за трофей в финале, где его уже ждет киевское Динамо.
