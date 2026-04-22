Сегодня, 22 апреля, определится второй финалист Кубка Украины по футболу сезона-2025/26. В Житомире на Центральном городском стадионе сойдутся харьковский Металлист 1925 и ФК Чернигов.

Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча Металлист 1925 — Чернигов будет доступна в свободном доступе на YouTube-канале УПЛ ТВ.

Победитель этого противостояния получит право побороться за трофей в финале, где его уже ждет киевское Динамо.