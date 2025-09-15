Защитник киевского Динамо Тарас Михавко поделился впечатлениями после результативной ничьей в дерби против Оболони.

– Конечно, мы испытываем неприятные эмоции, ведь потеряли победу – и это самое главное. Мой гол не так важен, главное – результат команды. Мы упустили победу, поэтому эмоции негативные.

– Почему, по вашему мнению, не удалось удержать победный счет?

– Не знаю, возможно, подвела реализация. Это наши проблемы, что не смогли использовать свои моменты. До конца матча счет был напряженный – 2:1, поэтому любая подача или эпизод могли создать опасность. Кроме того, Оболонь играла при своих болельщиках. Нет слов, мы опустошены из-за потери очков.

– Недавно в тренерский штаб присоединился специалист по стандартным положениям. Сегодня уже увидели результат?

– Да, конечно, мы работаем и отрабатываем новые комбинации, действия при стандартах. Будем стараться забивать после каждого стандарта и вообще с каждого момента, который создаем. К сожалению, сегодня победить не удалось.

Свой следующий матч киевское Динамо проведет на выезде против Александрии в 1/16 финала Кубка Украины. Матч состоится 17 сентября и начнется в 18:00.