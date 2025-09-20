Защитника Динамо Тараса Михавка признан лучшим футболистом мира до 21 года по показателю выигранных верховых дуэлей.

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory выделил 20-летнего центрбека киевлян за его исключительное мастерство в этом компоненте игры. Рейтинг формировался на основе статистики футболистов из 55 сильнейших лиг мира.

Интересно, что Михавко сумел превзойти даже защитника Реала Дина Хейсена. У украинца показатель выигранных верховых единоборств составил 92,3%, тогда как у испанца 88,7%.

В этом сезоне Михавко уже провел 11 матчей за Динамо и забил три гола.

