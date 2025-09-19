Сергей Стаднюк

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал скандальное интервью бывшего футболиста и своего советника Артема Кравца о ситуации в киевском клубе.

Могу только одно по этому поводу сказать: Динамо Киев – это школа, которая воспитала футболистов, которые играют сегодня на различных уровнях сборной Украины. Первая команда выиграла УПЛ, U-19 выиграла чемпионат, у нас школа очень хорошо развивается. Многие ребята, которых мы потеряли, играют за границей. Кравец обвиняет кого-то, но по делу ничего не говорит. «Ему звонили и предлагали деньги за то, чтобы кого-то устроить в школу Динамо Киев». Логично? А доказательств никаких нет. Возможно люди, которые не могли устроить своего ребенка в нашу школу, решили, что именно Кравец может это организовать, что именно он коррупционер? Не взял деньги – и очень хорошо. Я знаю одно: все, что наговорил Артем в этом интервью – не соответствует действительности, – заявил Суркис в комментарии «Чемпиону». Игорь Суркис

Напомним, 11 сентября Кравец опубликовал пост на Facebook после ухода из Динамо. В нём бывший сотрудник заявил о системной коррупции в клубе и в целом о проблемах украинского футбола.

19 сентября экс-футболист сборной Украины дал интервью блогеру Игорю Бурбасу. Там Кравец назвал причины, по которым решил вынести на общее обозрение свои мысли о ситуации в клубе.

Также бывший селекционер Динамо раскрыл подробности скандальной ситуации с защитником Брайаном Себальосом. По его словам, дошло до вымогательства денег.