Бывший нападающий и советник президента Динамо Артем Кравец раскрыл ситуацию в скаутинговом отделе клуба.

Когда я пришел, в скаутском отделе Динамо на бумаге работали Александр Заваров, Владимир Безсонов, Александр Голоколосов скаутами. И Кирилл Крижановский, который работает в медиаотделе – занимается медийным направлением в основном, но на волонтерских началах, без доплат, помогал аналитиком. Ему хотелось в этом направлении развиваться, у него есть талант в этом, и он один из тех людей, которые много полезного делают для Динамо. Но он был просто как волонтер.

Все. Больше там никого не было. И весь поиск игроков просто заканчивался предложениями от агентов. Какие-то агенты присылают какие-то варианты, дальше кто-то что-то анализировал, кто-то что-то решал – такая была история. Я вообще не мог представить, что все настолько плохо.

Пришел я, пришел Женя Хачериди, мы пригласили также аналитика. У нас работали мы, трое скаутов: я, Женя, Саша Голоколосов, – и два аналитика, Кирилл и еще один. Но мы не ездили никуда никого просматривать, наш поиск все равно заканчивался только просмотром игроков по WyScout. Но для меня это уже хотя бы был реальный поиск игроков и кандидатов, потому что мы хотя бы начали просматривать на постоянной основе тех или иных людей.