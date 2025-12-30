Ноттингем Форест и Эвертон объявили стартовые составы на очный поединок 17-го тура чемпионата Англии.

Будущая игра вызывает повышенный интерес у украинских болельщиков, поскольку фактически превращается в украинское дерби. С первых минут за Эвертон на поле появится Виталий Миколенко, тогда как в основе Ноттингема Форест выйдет Александр Зинченко. Начало встречи запланировано на 21:30 по киевскому времени.

В этом сезоне Зинченко провел восемь матчей во всех турнирах в составе Ноттингем Форест, не отметившись голами и ассистами. Украинец выступает за клуб на правах аренды из Арсенала, контракт с которым действует до конца июня 2026 года.

В розыгрыше Премьер-лиги сезона 2025/26 Виталий Миколенко принял участие в 15 встречах, также не записав на свой счет результативных действий.

Ранее сообщалось, что Галатасарай отказался от идеи трансфера Миколенко.