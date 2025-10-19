Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко может сменить клуб зимой. Об этом сообщил журналист и инсайдер Руди Галетти.

Согласно его информации, интерес к 26-летнему игроку проявляют несколько команд из Испании и Италии, которые готовы предложить контракт. Действующий договор Миколенко с Эвертоном рассчитан до июня 2026 года.

Главный тренер команды Дэвид Мойес высоко оценивает вклад украинца и уже попросил руководство начать переговоры о продлении контракта на несколько лет. Однако сам футболист пока не определился с дальнейшими планами и рассматривает различные варианты развития карьеры.

В этом сезоне Миколенко провел семь матчей, не отметившись результативными действиями. Его ориентировочная рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

Ранее Эвертон уступил Ман Сити.