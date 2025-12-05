Миколенко о дальних вбрасываниях из аута: «Я могу давать эту опцию»
Украинец высказался по поводу нового тренда в европейском футболе
около 3 часов назад
Левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко откровенно объяснил, почему в последних турах АПЛ все чаще использует дальние вбрасывания аута, особенно вблизи штрафной соперника.
«В принципе, сейчас это такой момент, что многие бросают ауты, крайние защитники бросают ауты – и это для меня классно, потому что я могу давать эту опцию. В последней игре это было трудно, потому что там было немного короткое поле за линией. Но это хорошая опция для меня, и сейчас есть такая тенденция. Я рад, что могу помочь команде в этом», – рассказал Миколенко в интервью Setanta Sports Premier League.
В сезоне 2025/26 левый защитник "Эвертона" провел 13 матчей во всех официальных турнирах, пока не отметившись голами и ассистами.
Ранее в Англии оценили выступление Миколенко в матче против "Борнмута".
Поделиться