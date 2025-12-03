Сергей Разумовский

Эвертон в выездном матче 14-го тура английской Премьер-лиги минимально победил Борнмут (1:0). Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

Игрок традиционно закрыл левый фланг обороны. Тренерский штаб продолжает демонстрировать ему полное доверие, и 26-летний футболист на сей раз опять, в целом, оправдал ставку на себя, уверенно действуя у своих ворот и регулярно поддерживая наступательные действия партнеров. Хотя оценка футболиста, надо признать, не лучшая – 6.6. Это худший показатель среди всех, кто выходил в стартовом составе «ирисок».

Цифры подтверждают активное участие Виталия в игре. Он 40 раз касался мяча, выполнил 20 передач, из которых 16 дошли до адресата (80% точности). В борьбе один на один Миколенко выиграл 3 дуэли из 5 (60%), демонстрируя надежную игру против соперников на своем фланге. В то же время в пассив защитник записал 10 потерь мяча, 2 фола и желтую карточку.

Несмотря на отдельные ошибки, вклад украинца в то, что Эвертон сохранил свои ворота нетронутыми, безусловен. В текущем сезоне Миколенко уже сыграл 13 матчей на клубном уровне, однако пока не отмечался результативными действиями, сосредотачиваясь в первую очередь на надежной игре в обороне.

После этой победы Эвертон набрал 21 очко и поднялся до верхней части турнирной таблицы Премьер-лиги, хотя некоторые ближайшие конкуренты еще имеют матчи в запасе и могут сократить отставание. Следующий поединок «ириски» проведут на своем поле против Ноттингем Форест Александра Зинченко. Игра запланирована на субботу, 6 декабря, начало в 17:00.