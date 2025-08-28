Вингер национальной сборной Украины Виктор Цыганков получил травму. Как сообщает испанский журналист Мигель Коста, футболист пропустил последнюю тренировку Жироны. Напомним, в матче против Вильярреала (0:5) Цыганкова заменили из-за повреждения, после чего к ноге прикладывали лед. Точный характер травмы пока не раскрывается.

Из-за этого существует вероятность того, что Виктор не сможет помочь сборной Украины в матче против Франции, который состоится 5 сентября. В этом сезоне 2024/25 Цыганков успел провести за Жирону 32 поединка во всех соревнованиях, отличившись 2 голами и 5 голевыми передачами.

Ранее Мичел отреагировал на унизительное поражение Жироны с Крапивцовым и Цыганковым от Вильярреала.