Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес пожаловался на судейство в матче стартового тура английской Премьер-лиги против Лидса (0:1). Слова специалиста передает ESPN.

Очевидно, я скажу, что это не пенальти, и я действительно считаю, что это не пенальти. Я ходил к арбитру. Судья, по сути, ни при чем – он считал, что решение принял VAR.

Я вообще думаю, что у судей был слабый старт в первый уикенд сезона. Было много сомнительных решений, и сегодняшнее – еще одно из них.

Во втором тайме мы немного добавили, но в целом меня совсем не впечатлила наша игра. В то же время должен отдать должное Лидсу – они действовали с невероятной интенсивностью, особенно в первые 30 минут.