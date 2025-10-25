Итальянский Милан стремится подписать полузащитника Манчестер Сити Маттео Ковачича, сообщает CaughtOffside. По данным источника, 31-летний хорват недоволен своим игровым временем в английском клубе и рассматривает возможность смены команды.

Ранее Сити вел переговоры о продлении контракта с футболистом, однако процесс был приостановлен из-за неопределенности Ковачича относительно будущего. Милан намерен воспользоваться этой ситуацией и считается главным претендентом на его подписание. Интерес к полузащитнику также проявляют Вест Хэм и Астон Вилла.

Текущий контракт Ковачича с Манчестер Сити рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 20 миллионов евро.

Ранее Маттео уже выступал в Италии, защищая цвета миланского Интера. В этом сезоне он провел за Сити всего 37 минут игрового времени.

