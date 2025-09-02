Милан сделал три изменения в последний день трансферного окна
Известный футболист вернулся в Серию А
около 2 часов назад
Адріен Рабьо. Фото - Getty Images
Милан в понедельник представил Адриена Рабьо как своего нового игрока в красно-черной форме. 30-летний французский полузащитник подписал контракт с россонери до 30 июня 2028 года, сообщил клуб на официальном сайте.
Рабьо перешел в Милан из французского Марселя. Ранее он также защищал цвета ПСЖ и Ювентуса.
Помимо прибытия Рабьо, Милан также объявил о изменениях в составе в последний день трансферного окна.
22-летний американский полузащитник Юнус Муса будет арендован у соперника из Аталанты из Бергамо, а 20-летний испанский правый защитник Алекс Хименес как минимум на один сезон ушел в английский Борнмут.