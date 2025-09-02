Павел Василенко

Милан в понедельник представил Адриена Рабьо как своего нового игрока в красно-черной форме. 30-летний французский полузащитник подписал контракт с россонери до 30 июня 2028 года, сообщил клуб на официальном сайте.

Рабьо перешел в Милан из французского Марселя. Ранее он также защищал цвета ПСЖ и Ювентуса.

Помимо прибытия Рабьо, Милан также объявил о изменениях в составе в последний день трансферного окна.

22-летний американский полузащитник Юнус Муса будет арендован у соперника из Аталанты из Бергамо, а 20-летний испанский правый защитник Алекс Хименес как минимум на один сезон ушел в английский Борнмут.