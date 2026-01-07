Центральный защитник Милана Фикайо Томори вскоре официально подпишет новый трудовой договор с клубом. По данным инсайдера Николо Скиры, стороны уже достигли принципиального соглашения о продолжении сотрудничества.

28-летний англичанин находится на пороге подписания долгосрочного контракта. Несмотря на интерес со стороны двух клубов Английской Премьер-лиги, Томори решил остаться в Италии и продолжить карьеру в составе «россонери».

Томори защищает цвета Милана с 2021 года. В этом сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Ожидается, что о продлении контракта будет объявлено до конца января.

Ранее сообщалось, что Милан в восторге от первых дней в команде форварда сборной Германии.