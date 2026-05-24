Наполи победил Удинезе и завоевал серебряные медали чемпионата Италии
Единственный гол в матче забил Расмус Хойлунн
Наполи дома минимально победил Удинезе со счетом в 38-м туре чемпионата Италии.
Единственный гол в поединке в середине первого тайма забил Расмус Гойлунн, который отметился после передачи Кевина Де Брюйне. Во второй половине встречи защитник гостей Кристиан Кабаселе получил красную карточку.
Серия А. 38-й тур
Наполи – Удинезе – 1:0
Гол: Гойлунн, 24
Благодаря этим трём очкам команда Антонио Конте набрала 76 баллов и завершила сезон на втором месте турнирной таблицы. Удинезе завершил первенство на 10-й строчке, имея в активе 50 пунктов.
