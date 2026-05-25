Денис Седашов

Рома на выезде победила Верону в матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А.

В первом тайме римляне владели преимуществом, но открыть счет не смогли. По окончании перерыва хозяева остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник Вероны Валентини. На 56-й минуте нападающий Ромы Мален не реализовал пенальти, однако сам же его добил мяч в пустые ворота. Окончательный счет в компенсированное время установил Эль-Шаарави.

Украинский форвард Ромы Довбик, который недавно восстановился после тяжелой травмы, провел всю встречу на скамье запасных.

Серия А. 38-й тур

Верона – Рома – 0:2

Голы: Мален, 56, Эль-Шаарави, 90+3

Удаление: Валентини, 50

На 56-й минуте Мален не реализовал пенальти

Благодаря этой победе и потере очков Миланом, Рома набрала 73 балла и финишировала на третьем месте чемпионата Италии. Верона с 28 очками завершила сезон на 19-й строке и вылетела в Серию В.

Наполи победил Удинезе и завоевал серебряные медали чемпионата Италии.