Эксфорвард Динамо Артем Милевский поделился ожиданиями от выездного матча киевлян против винницкой Нивы в 1/16 финала Кубка Украины, который состоится 10 сентября.

Бывший нападающий оценил текущее игровое и эмоциональное состояние столичной команды.

Класс классом, но на самом деле матч интереснее, чем кажется. У Динамо вообще ничего не окей. Не знаю, что у них там в раздевалке происходит, но парни явно не в форме. Я имею в виду именно эмоции, головы.

Вот с ЛНЗ давили, моменты создавали, Пономарев после игры сам сказал, что отдал мяч, потому что было трудно противостоять. Но где голы?

В УПЛ всего 7 очков в 4 матчах. Как-то там с горем пополам зацепили Верес и победили мертвый Колос. И все. Везде одна боль и страдание. Буковина, конечно, молодцы, Шищенке респект, но камон — мы о Динамо сейчас говорим или о ком?

После ЛНЗ тренер сказал, что выводы сделали. Какие выводы? Пономарев еще, кстати, говорил, что Динамо — вторая команда УПЛ после Шахтера по качеству игроков. Интересно, на какое место ставят себя сами игроки Динамо.

Повторюсь, но очевидно же, что у команды нет драйва. Игроки выходят на поле и как будто уже знают, что сейчас придется страдать. Негде энергию взять. Хотя если говорить «зачем тех людей слушать», то откуда тому драйву взяться?

Нельзя прятаться от фанатов за забором. Ты банально не можешь закрыться в коконе и выдавать уровень. Оно так не работает. Будь ты хоть Роналду, хоть Месси — ты нигде не найдешь такой мощной эмоциональной подзарядки, как у фанатов.

Не знаю, насколько это о матче с Нивой, потому что класс все же разный. Да и на Кубок, скорее всего, выйдет ротация. Но ротация — это тонкая штука. Динамо уже показывало, что им мало просто выйти на поле с классом. Вспомните ту же Буковину.

Сенсации я бы здесь не ждал — сила есть сила. Но Нива точно сделает нервы.