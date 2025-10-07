Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич оценил перспективы команды в европейской квалификации на чемпионат мира-2025. В октябре «сине-желтые» сыграют против Исландии и Азербайджана.

Конечно, матч против Исландии будет определяющим. Если мы проиграем, то о выходе на чемпионат мира сборной Украины можно будет забыть. В случае ничьей шансы еще останутся.

А победа сделает нашу команду фаворитом в борьбе за второе место, которое выводит в плей-офф. И, на мой взгляд, тогда все решится в ноябре, опять-таки, в поединке против той же Исландии. Прогноз? Счет, наверное, не скажу, но, думаю, будет ничья.

Почему Ребров не часто задействует новичков? Это решение наставника, он отвечает за результат. Наверное, Сергей Ребров ставит тех, в кого больше верит. Трудно сказать, как новые игроки поведут себя, когда сверху давит результат. В ключевом матче должны выходить на поле те исполнители, которые имеют игровую практику и уверены в себе, – заявил Маркевич в интервью Meta.ua.