около 2 часов назад
Александр Филиппов / фото - Полесье
Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением относительно состава национальной сборной Украины, назвав игрока, которого, по его убеждению, Сергей Ребров должен был включить в список вызванных.
— Почему бы не пригласить того же Филиппова из Полесья? Этот игрок сейчас набрал неплохую форму, — передает слова Маркевича meta.ua.
В этом сезоне Александр Филипов провел 15 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу.
Сборная Украины проведет два матча в рамках отбора на чемпионат мира: 10 октября на выезде против Исландии и 13 октября — номинально домашнюю игру с Азербайджаном в польском Кракове.