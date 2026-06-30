«Мне плевать на критику»: Кумен отреагировал на недовольство тактикой сборной Нидерландов
Главный тренер прокомментировал тактические решения после прекращения борьбы на Мундиале
около 2 часов назадПодписаться в
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман эмоционально отреагировал на критику в адрес команды после вылета из чемпионата мира-2026.
Во время флеш-интервью после матча наставник оранжевых прокомментировал обсуждение тактических решений тренерского штаба и подчеркнул, что не обращает внимания на давление со стороны общественности и прессы.
Вся Голландия говорила, что нам нужно играть с пятью защитниками. Мы сыграли с пятеркой в обороне — и все равно нас раскритиковали. Повторю еще раз: мне плевать на критику.
ЧМ-2026: Определилась первая пара 1/8 финала.
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