«Очередное разочарование»: Хаверц эмоционально отреагировал на вылет Германии от Парагвая на ЧМ
Форвард немцев оценил неудачу в матче плей-офф
около 4 часов назадПодписаться в
Нападающий сборной Германии Кай Хаверц прокомментировал вылет команды с чемпионата мира-2026 по футболу. В поединке 1/16 финала немецкая сборная уступила национальной команде Парагвая в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:4 пен.).
Форвард отметил, что такой итог является серьёзным ударом для болельщиков всей страны, а игрокам Бундестим необходимо провести тщательный анализ своей работы. Слова приводит Bild.
Разочаровать снова — неприятное ощущение. Мы выступаем за такую большую страну. Нам, футболистам, необходимо хорошо задуматься над собой.
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