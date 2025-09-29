Тренер "Кайрата" нашел «узкое место» "Реала
Специалист не раскрыл деталей, но заверил, что команда им воспользуется
около 13 часов назад
Главный тренер Кайрата Рафаэль Уразбахтин поделился мыслями перед матчем второго тура общего этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.
Реал не имеет явных слабых мест. Мы нашли несколько мелочей, но они есть в каждой команде. Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Попробуем извлечь пользу из того, что увидели. У нас сильный командный дух, и мы хорошо организованы. Постараемся сыграть так же, как в квалификации. Многое зависит от наших болельщиков.
Восхищаюсь работой Хаби Алонсо. Я наблюдал за ним, когда он работал в Байере. Его команды играют в атакующий футбол. В Реале он заметно изменил свой подход и принципы, но ему нужно время. У нас есть общее представление о том, как мы будем играть в атаке и на кого можем положиться, чтобы добиться успеха.
Матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов Кайрат – Реал Мадрид состоится во вторник, 30 сентября на Центральном стадионе в Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву. Следить за онлайн-трансляцией игры можно на странице события Кайрат – Реал на Xsport.ua.
