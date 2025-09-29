Главный тренер Кайрата Рафаэль Уразбахтин поделился мыслями перед матчем второго тура общего этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Реал не имеет явных слабых мест. Мы нашли несколько мелочей, но они есть в каждой команде. Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Попробуем извлечь пользу из того, что увидели. У нас сильный командный дух, и мы хорошо организованы. Постараемся сыграть так же, как в квалификации. Многое зависит от наших болельщиков.

Восхищаюсь работой Хаби Алонсо. Я наблюдал за ним, когда он работал в Байере. Его команды играют в атакующий футбол. В Реале он заметно изменил свой подход и принципы, но ему нужно время. У нас есть общее представление о том, как мы будем играть в атаке и на кого можем положиться, чтобы добиться успеха.