Молодёжные сборные Украины и Литвы сыграли вничью в отборе на Евро-2027
Единственный гол в составе сине-желтых забил Данило Кревсун
около 1 часа назад
Молодежная сборная Украины U-21 сыграла вничью с Литвой в матче отбора на Евро-2027. Встреча в словацком Кошице завершилась со счетом 1:1.
В составе сине-желтых голом отметился Данило Кревсюн. Литовцы ответили точным ударом Фауста Степонавичюса.
Квалификация. Евро-2027. Группа H
Украина U-21 – Литва U-21 – 1:1
Голы: Кревсюн, 61 – Степонавичюс, 70
После пяти туров команда Унаи Мельгосы имеет 5 очков и занимает третье место в группе Н. Украинцы на шесть очков отстают от лидера Турции и на пять баллов от сборной Хорватии. Литва с двумя очками замыкает турнирную таблицу.
Следующий поединок Украина проведет в гостях против Венгрии 31 марта. Начало матча в 17:30 по киевскому времени.
