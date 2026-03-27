Денис Седашов

Молодежная сборная Украины U-21 сыграла вничью с Литвой в матче отбора на Евро-2027. Встреча в словацком Кошице завершилась со счетом 1:1.

В составе сине-желтых голом отметился Данило Кревсюн. Литовцы ответили точным ударом Фауста Степонавичюса.

Квалификация. Евро-2027. Группа H

Украина U-21 – Литва U-21 – 1:1

Голы: Кревсюн, 61 – Степонавичюс, 70

После пяти туров команда Унаи Мельгосы имеет 5 очков и занимает третье место в группе Н. Украинцы на шесть очков отстают от лидера Турции и на пять баллов от сборной Хорватии. Литва с двумя очками замыкает турнирную таблицу.

Следующий поединок Украина проведет в гостях против Венгрии 31 марта. Начало матча в 17:30 по киевскому времени.

