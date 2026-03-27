Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков дал эмоциональную оценку поражению от Швеции в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026. Хавбек признал, что команда допустила критическое количество ошибок, которые помешали добиться положительного результата в Валенсии. Слова приводит YouTube-канал «Гливинский Pro Sport».

Судаков отметил, что быстрый пропущенный мяч в начале встречи сломал план на игру.

Если честно, трудно что-то сказать. Могу только, наверное, подтвердить слова Миколенко. Немного стыдно за такую игру. Даже не немного, а стыдно за такую игру перед всей Украиной. А ошибки – я даже не знаю, как это объяснить. Множество индивидуальных ошибок, командных, тактических.

Конечно, трудно, когда ты на 5-й минуте уже пропускаешь в таком важном матче – потом отыгрываться очень тяжело против такой агрессивной команды, они в 5 защитников играли. 2-й гол – так же очень простой, на мой взгляд. И это когда счёт стал 0:2 – уже было очень тяжело.