«Стыдно за такую игру»: Судаков прокомментировал вылет сборной Украины из отбора ЧМ-2026
Георгий проанализировал тактические и индивидуальные просчеты
9 минут назад
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков дал эмоциональную оценку поражению от Швеции в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026. Хавбек признал, что команда допустила критическое количество ошибок, которые помешали добиться положительного результата в Валенсии. Слова приводит YouTube-канал «Гливинский Pro Sport».
Судаков отметил, что быстрый пропущенный мяч в начале встречи сломал план на игру.
Если честно, трудно что-то сказать. Могу только, наверное, подтвердить слова Миколенко. Немного стыдно за такую игру. Даже не немного, а стыдно за такую игру перед всей Украиной. А ошибки – я даже не знаю, как это объяснить. Множество индивидуальных ошибок, командных, тактических.
Конечно, трудно, когда ты на 5-й минуте уже пропускаешь в таком важном матче – потом отыгрываться очень тяжело против такой агрессивной команды, они в 5 защитников играли. 2-й гол – так же очень простой, на мой взгляд. И это когда счёт стал 0:2 – уже было очень тяжело.
Следующий матч для сине-желтых будет товарищеским — Украина встретится с Албанией. Он состоится 31 марта в Валенсии на стадионе Сьютат-де-Валенсия.
