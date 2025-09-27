В пятницу, 26 сентября, Бенфика на своем поле одержала победу над Жил Висенте в матче седьмого тура чемпионата Португалии, завершив игру со счетом 2:1. С первых минут на поле вышли украинцы Георгий Судаков и Анатолий Трубин, проведя на поле 80 и 90 минут соответственно.

Главный тренер лиссабонского клуба Жозе Моуринью поделился своими впечатлениями от встречи.

«Чтобы «кусаться», нужна хорошая физическая форма и свежесть, которых у нас нет. Команда устала, во втором тайме уже начинает быть тяжело, а в третьем — почти невозможно. Я испытал это в Лейрии, когда есть качество, как в случае с Жил Висенте, тренером, можно играть на равных с великими, когда они в трудном положении, а сейчас мы в трудном положении. Теперь, через три дня, мы уже можем немного избавиться от усталости. Не нападая сильно, они были стойкими. Бенфика — это дух, стойкость, борьба за Бенфику. Потом не играли как Бенфика, не думали как Бенфика, не хватало индивидуального и коллективного качества. Но главное — это три очка, и мы их получили, против очень хорошей команды»

После этой победы Бенфика расположилась на втором месте в турнирной таблице, набрав 17 очков и уступая лидирующему Порту лишь один балл. Уже 30 сентября команда Моуринью проведет выездной матч против лондонского Челси во втором туре Лиги чемпионов.