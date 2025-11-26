Главный тренер португальской Бенфики Жозе Моуринью подвел итоги победного матча пятого тура Лиги чемпионов против нидерландского Аякса, который завершился со счетом 2:0.

«Кто-то повлиял на игру больше, кто-то меньше. Но все выполняли план на матч, все проявили преданность делу и самоотдачу. Я сделал первую замену только в конце игры и даже не использовал все пять. Поэтому я был счастлив.

Из-за травмы Лукебакио не мог сыграть. С Атлетику мы пытались что-то придумать. Здесь мы играли с Еурснесом и Судаковым, которые не показывают нам такой игры, как Доди... Но они дали нам другие возможности, – сказал Моуринью для A Bola