Главный тренер лиссабонской Бенфики Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды над Фамаликан со счётом 1:0 в 15-м туре чемпионата Португалии, упомянув при этом игру Анатолия Трубина.

«Если кто-то и имел еще пару замечательных моментов, то это были мы, Трубину почти не пришлось вмешиваться, чтобы сохранить результат. Я сказал команде – это то, что мы не собираемся сейчас, в игре, которую полностью контролируем, разыгрывать мяч низом против команды, которая наконец начала нас немного больше прессинговать.

Мы не будем сейчас терять мяч в фазе выхода из обороны, давайте не будем отдавать мяч Трубину и ставить его в сложное положение

В конце концов, мы заставили себя понервничать из-за счета, но не из-за самой игры. Они нанесли один удар в створ – один сейв Трубина – после того, как мы потеряли мяч в центре поля», – сказал португалец.