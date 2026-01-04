Судаков прокомментировал победу Бенфики в матче чемпионата Португалии
Георгий опубликовал пост в Instagram
около 1 часа назад
Георгий Судаков/фото: Бенфика
Украинский полузащитник Бенфики Георгий Судаков коротко прокомментировал победу своей команды над Эшторилом со счетом 3:1 в 17-м туре чемпионата Португалии.
«Хорошее начало в 26-м. Готовимся к очередному финалу», - написал Судаков.
На данный момент Бенфика занимает третью позицию в турнирной таблице Примейры, набрав 39 очков после 17 сыгранных матчей.
В следующем туре Трубин, Судаков и их одноклубники отправятся на выездной матч против Риу Аве, который состоится 17 января с началом в 22:30 по киевскому времени.