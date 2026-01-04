Трубин отреагировал на победу Бенфики над Эшторилом: «Ценю матчи, когда не все идеально»
Украинский вратарь лаконично отреагировал на победу Бенфики
около 2 часов назад
Анатолий Трубин/фото: Бенфика
Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин кратко прокомментировал победу своей команды над Эшторилом со счетом 3:1 в 17-м туре чемпионата Португалии.
«Ценю матчи, когда не все идеально, но команда держит концентрацию до конца. Важная победа дома. Двигаемся дальше», – написал Трубин.
В текущем сезоне Бенфика занимает третью позицию в турнирной таблице лиги, набрав 39 очков после 17 сыгранных матчей.
Ранее Трубин стал лучшим голкипером Европы с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей в 2025 году.