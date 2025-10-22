В рамках третьего тура Лиги чемпионов сезона 2025/26 состоялся матч между Ньюкаслом и Бенфикой, который прошёл на стадионе Сент-Джеймс Парк и завершился победой английского клуба со счётом 3:0.

После игры главный тренер португальцев Жозе Моуринью поделился своими впечатлениями от поражения команды.

«В первом тайме Сент-Джеймс Парк был тихим. Болельщики дома чувствовали, что Бенфика была намного ближе к голу. Ньюкасл привнес свой энтузиазм из стандартов. Это был единственный момент, когда они давили на соперника. Во втором тайме второй гол сломал игру.

Было хорошее исполнение в первом тайме. Непросто приехать сюда и сыграть так, как мы сыграли в первом тайме, создав четыре топ-момента, попав в штангу, будучи командой, которая – на мой взгляд – была ближе к победе.

У Бенфики нет зачетных баллов? У нас еще 15 очков, которые можно заработать, сыграв три матча дома. Мы проиграли Челси на выезде, Ньюкаслу на выезде, что в итоге не было бы драматично. Я бы сказал, что, возможно, 10, 11 – это те очки, которые нам нужны для выхода, так что играем дальше».