Бенфика с Георгием Судаковым в составе начала путь в Кубке Португалии, встретившись в 3 раунде против Шавеша. Игра завершилась со счетом 2:0.

Участие полузащитника сборной Украины в этой встрече было под вопросом из-за травмы плеча, полученной в лагере сине-желтых. Врачи Бенфики приложили усилия, чтобы Георгий вышел на кубковую встречу.

Другой украинец Анатолий Трубин имел возможность отдохнуть, а его бекап Соареш впервые сыграл при новом наставнике.

Дубль Павлидиса обеспечил команде Жозе Моуринью выход в следующий раунд.

Судаков в матче против Шавеша отыграл 89 минут.

Кубок Португалии. 3 раунд

Шавеш - Бенфика 0:2

Голы: Павлидис, 8, 80

