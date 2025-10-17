Судаков вернулся в Бенфику, с которой продолжает шагать в Кубке Португалии.
Трубин получил отдых
41 минуту назад
Бенфика с Георгием Судаковым в составе начала путь в Кубке Португалии, встретившись в 3 раунде против Шавеша. Игра завершилась со счетом 2:0.
Участие полузащитника сборной Украины в этой встрече было под вопросом из-за травмы плеча, полученной в лагере сине-желтых. Врачи Бенфики приложили усилия, чтобы Георгий вышел на кубковую встречу.
Другой украинец Анатолий Трубин имел возможность отдохнуть, а его бекап Соареш впервые сыграл при новом наставнике.
Дубль Павлидиса обеспечил команде Жозе Моуринью выход в следующий раунд.
Судаков в матче против Шавеша отыграл 89 минут.
Кубок Португалии. 3 раунд
Шавеш - Бенфика 0:2
Голы: Павлидис, 8, 80
