В пятницу, 17 октября, Бенфика победила Шавеш (2:0) в матче 1/32 финала Кубка Португалии.

Украинский полузащитник Георгий Судаков провел на поле 89 минут, отметившись двумя ассистами. В то же время, украинский вратарь Анатолий Трубин провел матч на скамейке запасных.

Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью прокомментировал победу своих подопечных.

«Я думаю, что в основном мы контролировали ситуацию. Но я недоволен, потому что мы действовали по-другому. Мы хотели увеличить интенсивность атаки, но были медленными.

Думаю, мы всегда чувствовали себя спокойно, а ранний гол еще больше нас успокоил. Мы широко играли, никогда не заходили в штрафную и редко искали глубину. Второй тайм был лучше, с намерением закрыть игру. Жаль, что мы закрыли ее только ближе к концу», – цитирует Моуринью O Jogo.