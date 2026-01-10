Португальский журналист и комментатор Бруну Франсишку на своей странице в X обратил внимание на проблемы Бенфики на левом фланге атаки. На этой позиции главный тренер команды Жозе Моуринью использует украинца Георгия Судакова, который является атакующим полузащитником.

Эксперт выразил мнение, что использование Судакова на левом краю нападения не приносит пользы ни самому футболисту, ни командным результатам.

«Проблема левого фланга «Бенфики» заметна всем, но дело не столько в качестве игроков, сколько в вариантах или планировании игры. Давайте посмотрим. Обрадор не входит в планы и уходит. Даль недостаточно силён в атаке. Судаков не является игроком фланга, и его игра на этой позиции лишь вредит ему (и команде). Шельдеруп уходит. Лопес Кабрал – правый защитник/крайний защитник, играющий на левом фланге. Нету, которого Моуринью очень хвалил, исчез из основного состава. Сложная ситуация».

