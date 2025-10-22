Моуринью отметил Трубина после поражения от Ньюкасла: «Был лучшим игроком»
Вратарь не смог сыграть на ноль
около 1 часа назад
Анатолий Трубин/фото: Бенфика
Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью прокомментировал поражение команды от Ньюкасла со счетом 0:3 в матче третьего тура Лиги чемпионов. Опытный специалист особо выделил игру голкипера Анатолия Трубина, назвав украинца лучшим игроком Бенфики в этой встрече.
Кроме того, Моуринью поделился мнением о шансах команды выйти в плей-офф Лиги чемпионов после трех подряд поражений.
«Ентоні Гордона справедливо назвали найкращим гравцем матчу. А что касается Бенфики, учитывая последние 20 минут, когда команде пришлось совсем нелегко, я думаю, Трубин, без сомнения, был лучшим игроком».