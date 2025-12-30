Португальская журналистка София Оливейра раскритиковала решение наставника Бенфики Жозе Моуринью заменить украинского полузащитника Георгия Судакова в поединке 16 тура чемпионата Португалии против Браги, который завершился вничью 2:2.

По мнению Оливейры, уровень Судакова заметно выше футбола, который сейчас демонстрирует команда под руководством Моуринью. Журналистка подчеркнула, что украинец не вписывается в прагматичную модель игры тренера, а сам наставник в матче с Брагой не сумел должным образом повлиять на ход встречи и помочь своим футболистам.

«Была деталь, которая была очень важна для хода игры - это замена Судакова, который действительно был лучшим игроком «Бенфики». Он отлично сыграл и совсем неожиданно покинул поле, поскольку Иванович вышел как левый вингер - на позиции, где ему нечего дать команде.

Моуринью совсем не помог «Бенфике» в то время, когда она играла лучше, чем «Брага», в итоге забрав энергию, с которой действовали его подопечные. Судаков - слишком хороший игрок для того стиля, в который хочет играть Моуринью».