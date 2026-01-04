Главный тренер лиссабонской Бенфики Жозе Моуринью раскритиковал украинского полузащитника своей команды Георгия Судакова, обратив внимание на его ошибки в эпизоде с пропущенным мячом в матче 17 тура чемпионата Португалии против Эшторила, который завершился победой 3:1.

«Чего мы не должны делать, так это пропускать гол, как мы это сделали. После счета 2:0 нельзя пропускать гол в добавленное к первому тайму время. Нельзя так подходить к индивидуальному противостоянию с самым креативным игроком соперника, обладающим отличным дриблингом, с такой хрупкостью, безрассудностью и отсутствием ответственности, потому что одно дело — идти на перерыв со счетом 2:0, а другое — 2:1.

В перерыве моей задачей было быстро проанализировать видеозаписи с тактической стороны и, по сути, не позволить команде пасть духом из-за пропущенного гола, потому что я чувствовал, как разочарование закрадывается в раздевалку. В конце концов, мы выигрывали, а не сыграли вничью или проиграли», — цитирует Моуринью MaisFutebol.