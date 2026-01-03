Сергей Разумовский

В 17-м туре португальской Примейры Бенфика на своем поле уверенно обыграла Эшторил.

Главным героем стал Павлидис. На 34-й минуте он реализовал пенальти, а уже в компенсированное время первого тайма удвоил преимущество. Эшторил сразу вернул интригу – Карвалью сократил отставание, так что на перерыв команды ушли при счете 2:1. После отдыха «орлы» контролировали игру и довели дело до победы третьим голом Павлидиса на 80-й минуте, оформив хет-трик.

Украинский полузащитник Бенфики Георгий Судаков отыграл 77 минут и был самым активным в финальной трети – нанес 5 ударов, имел 67% успешности дриблинга (2/3), сделал 52 касания и отдал 79% точных передач (22/28), выиграл 50% дуэлей (5/10), но допустил одну ошибку, что привела к удару; его оценки – WhoScored (6.5) и SofaScore (6.3). Украинский голкипер Анатолий Трубин провел полный матч: сделал три сейва, предотвратил 0.63 гола, выполнил один отбивание рукой и отдал 59% точных передач (10/17), получив 6.6 от WhoScored и 6.8 от SofaScore.

Бенфика набрала 39 очков и на три балла приблизилась к Спортингу в борьбе за второе место.

Чемпионат Португалии, 17-й тур

Бенфика – Эшторил 3:1

Голы: Павлидис, 34 (пен.), 45+1, 80 – Карвалью, 45+3