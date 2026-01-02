Украинский голкипер лиссабонской Бенфики Анатолий Трубин поделился подробностями своего перехода в португальский клуб из донецкого Шахтера, который состоялся летом 2023 года.

«На самом деле, это был для меня очень, очень тяжелый момент, потому что я играл только за один клуб раньше – донецкий Шахтер. Так что переезд в другую страну, где другая культура, другой язык, всё – не то же самое...

Поэтому для меня это было довольно сложно, но в то же время очень интересно, потому что это лучший чемпионат, лучший клуб с большими амбициями – самый лучший в Португалии. И это хороший вызов для меня», – сказал вратарь в интервью On The Continent – A European Football Podcast.