Бенфика досрочно завершила сотрудничество с главным тренером Бруну Лаже. Об этом сообщает прессслужба клуба.

Накануне «орлы» сенсационно проиграли азербайджанскому Карабаху (2:3). Георгий Судаков делал все, что мог – оформил два ассиста, но Анатолий Трубин не выручил, пропустив трижды. В том числе от другого украинца Алексея Кащука. После этого президент клуба Руй Кошта сообщил об уходе наставника команды.

Хочу сообщить всем болельщикам Бенфики, что мы только что достигли согласия с Бруну Лаже, который прекращает работу главного тренера Бенфики с сегодняшнего дня. Хочу поблагодарить Бруну за все, что он пытался сделать, за все, что он сделал для Бенфики, за всю преданность, которую он проявил в течение этого года, представляя наш клуб.

Но, к сожалению, настал момент, и мы поняли, что время перемен наступило. Что касается следующего тренера: мы рассчитываем, что уже в субботу, в Вила-да-Авиш, новый наставник будет сидеть на скамье запасных.

Эта неделя оставила глубокий след. Мы должны поднять голову и держать курс на цели, которые остаются неизменными. Трудно объяснить, как команда так резко изменилась. Это не оправдание, но наш сезон действительно был необычным: короткий отдых, сразу Суперкубок и квалификация Лиги чемпионов, затем постоянно по два матча в неделю. Однако результаты последних игр заставили принять решение.

Снова увольнять тренера? Я сторонник долгосрочных проектов. В прошлом году мы до последнего боролись за все титулы и даже в Клубном чемпионате мира дошли до 1/8 финала. Я считал, что менять тренера перед Суперкубком и квалификацией Лиги чемпионов было бы безответственно. Результаты тогда доказали, что решение было правильным. Теперь ситуация другая.