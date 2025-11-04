Бенфика ужасно стартовала в Лиге чемпионов УЕФА, и теперь стремится исправить ситуацию против другой команды, которая после трех туров не имеет побед – Байера Леверкузен.

Новости матча и текущая форма

Жозе Моуринью может быть двукратным победителем ЛЧ, но он не смог настроить Бенфику на европейский лад. Португальский клуб проиграл все три матча в этом турнире, два из них после того, как 62-летний специалист возглавил команду в сентябре, так что они уже отстают на три очка от зоны топ-24. По крайней мере дома дела лучше: победа 3:0 над Виторией Гимарайнш в субботу стала десятым матчем без поражений в лиге (7 побед, 3 ничьи), а Орлы также имеют четырехматчевую беспроигрышную серию на своем стадионе (3 победы, 1 ничья), что сходит на поражение в ЛЧ от Карабаха.

Байер Леверкузен стартовал в Европе стабильно, до тех пор пока ничьи с ПСВ и Копенгагеном не прервала разгромное поражение 2:7 от действующих чемпионов из ПСЖ. Это всего лишь второй раз, когда Die Werkself пропустили семь голов в континентальном матче, и это равно общему количеству пропущенных в всей фазе лиги в сезоне 2024/25! Их уязвимая оборона снова пострадала на прошлых выходных – поражение 0:3 от Баварии Мюнхен означает, что команда Каспера Хьюльманда сохранила только один сухой счет в последних пяти матчах всех турниров (3 победы, 2 поражения), хотя это также первый матч, в котором они не забили с середины апреля.

История очных встреч

Бенфика проиграла только один из шести матчей против Байера Леверкузен (2 победы, 3 ничьи), португальцы также непобедимы в домашних очных поединках (1 победа, 2 ничьи).

Горячая статистика и серии

Перед этим туром только три команды имели меньше ударов в цель, чем восемь от Бенфики в ЛЧ. Последние четыре матча Бенфики принесли более 2.5 голов. Три из последних четырех игр Байера Леверкузен во всех турнирах имели красную карточку. Байер Леверкузен пропускал как минимум дважды в последних четырех выездных матчах ЛЧ (1 ничья, 3 поражения).

Ключевые игроки и отсутствующие

Эштадиу да Луж – счастливая площадка для форварда Бенфики Вангелиса Павлидиса, который забил там пять раз в последних четырех матчах ЛЧ.

Байер Леверкузен надеется на Патрика Шика, ведь в последний раз клубный матч, в котором он забил, был проигран в феврале 2023 года (25 побед, 6 ничьих)! Брума и Амар Дедич остаются вне игры за Бенфику. Роберт Андрих не сыграет за Байер Леверкузен после красной карточки против ПСЖ, а Эки Фернандес выбыл из-за травмы.

