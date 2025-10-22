Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес на вопрос о наиболее удачных приобретениях клуба ответил, что не следует списывать со счетов и «старую гвардию». В том числе и украинского защитника Виталия Миколенко.

Все, наверное, назвали бы Джека Грилиша. Я назову Кирнана Дьюсбери-Холла – он молодец, на мой взгляд, и очень хорошо играет. Он сильно повлиял на команду, добавил нам качества в финальной трети. Мы очень довольны тем, что он делает. Джек Грилиш тоже очень нам помог, он играет просто прекрасно, а еще имеет большой опыт – и этим тоже нам очень помогает.

Но, возможно, я должен отметить тех ребят, которые уже были здесь – Джордан Пикфорд, Джерред Брентвейту, Джеймс Тарковски, Майкл Кин в защите. Они очень надежные. И Миколенко. Он хороший парень, мы его очень любим. Он замечательный парень вне поля, с ним очень легко ладить. Его футбол значительно улучшился. Я был удивлен его игрой, когда вернулся в Эвертон, он продемонстрировал, насколько он хорош. Я думаю, он очень хорошо справился с некоторыми из лучших фланговых игроков в лиге, что меня приятно удивило – будь то Сака или Салах. Я думаю, он выполнил очень хорошую работу.