Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес в комментарии Setanta Sports поделился впечатлениями от игры украинского защитника Виталия Миколенко.

«Я подумал, что украинцам будет приятно услышать о Мико. Я действительно считаю, что в защите он, наверное, был самой сильной связью команды за последние сезоны.

Мы пытались усилить переднюю линию, чтобы иметь больше вариантов в атаке – и команда выглядит хорошо, я доволен.

Я хочу, чтобы он стал лучше в игре на финальной трети. Мне нравится, что он более креативен. Я хочу, чтобы он лучше делал передачи, чтобы добавлял ассисты — на мой взгляд, он это может.

Сейчас он привык к физическим требованиям и скорости игры. Думаю, что он очень хорошо играет. В Премьер-лиге никогда не бывает легко, и Мико отлично с этим справляется».