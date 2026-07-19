Денис Седашов

Организаторы чемпионата мира по футболу объявили состав артистов, которые примут участие в шоу-программе финального дня турнира. Сообщает Суспільне Спорт.

Церемония закрытия начнется за 90 минут до старта финального матча. Обладательница премий Грэмми и Оскар Дженнифер Хадсон исполнит гимн США, а главной звездой предматчевого шоу станет рэпер Пост Мэлоун.

Детали выступления актера Тома Круза не разглашаются. Ранее он принимал участие в закрытии Олимпиады-2024 в Париже, где спустился с крыши стадиона на веревке.

Кроме этого, в большой перерыв финального поединка запланировано совместное выступление Мадонны, Шакиры и южнокорейской группы BTS.

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