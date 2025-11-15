Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал выход своей команды на чемпионат мира-2026 по результатам матча предпоследнего тура европейской квалификации против Фарерских островов (3:1). Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Поздравляю ребят с выходом на турнир, всю федерацию и всех, кто был вовлечен. И спасибо болельщикам — атмосфера была замечательной, настоящий праздник. Первый тайм оказался неудачным: мы нервничали, слишком часто теряли мяч и принимали плохие решения. Противник оказался очень неудобным. Они впервые за долгое время проиграли с разницей в два мяча. Еще раз всех поздравляю — теперь сосредотачиваемся на матче с Черногорией.

Независимо от того, чего мы достигали раньше, мы всегда играли с четырьмя защитниками. Сегодня попробовали что-то другое, но построение игры с тремя сзади требует времени — а у нас его нет. Я больше не вернусь к этому варианту. Я знаю, что привело меня на чемпионат мира ранее; игра с четырьмя защитниками сделала меня тем тренером, которым я являюсь. Теперь наше внимание — подготовке к чемпионату мира.