«Мы нервничали, принимали плохие решения». Далич отреагировал на выход Хорватии на чемпионат мира
«Клетчатые» за тур до конца гарантировали себе место на Чемпионате мира 2026 года
около 10 часов назад
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал выход своей команды на чемпионат мира-2026 по результатам матча предпоследнего тура европейской квалификации против Фарерских островов (3:1). Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.
Поздравляю ребят с выходом на турнир, всю федерацию и всех, кто был вовлечен. И спасибо болельщикам — атмосфера была замечательной, настоящий праздник. Первый тайм оказался неудачным: мы нервничали, слишком часто теряли мяч и принимали плохие решения. Противник оказался очень неудобным. Они впервые за долгое время проиграли с разницей в два мяча. Еще раз всех поздравляю — теперь сосредотачиваемся на матче с Черногорией.
Независимо от того, чего мы достигали раньше, мы всегда играли с четырьмя защитниками. Сегодня попробовали что-то другое, но построение игры с тремя сзади требует времени — а у нас его нет. Я больше не вернусь к этому варианту. Я знаю, что привело меня на чемпионат мира ранее; игра с четырьмя защитниками сделала меня тем тренером, которым я являюсь. Теперь наше внимание — подготовке к чемпионату мира.
