Организаторы чемпионата мира 2026 года представили официальный игровой мяч турнира Adidas Trionda. Новинка отличается не только дизайном, посвященным США, Канаде и Мексике, которые примут мировое первенство, но и передовыми технологиями, способными существенно изменить работу арбитров.

Главной особенностью мяча стала усовершенствованная система Connected Ball Technology. Внутри Trionda установлен миниатюрный датчик весом всего 14 граммов, который в режиме реального времени собирает данные о движении мяча. Система фиксирует информацию 500 раз в секунду, отслеживая скорость, направление, вращение и точный момент контакта с игроком.

Полученные данные синхронизируются с информацией от двенадцати высокоскоростных камер вокруг поля. После этого искусственный интеллект формирует трехмерную модель эпизода, помогая судьям быстрее и точнее принимать решения.

Разработчики уверены, что технология позволит значительно повысить точность определения офсайдов, поскольку система может фиксировать момент передачи буквально за доли секунды. Кроме того, она поможет при рассмотрении спорных эпизодов с игрой рукой и определении пересечения линии ворот.

По сравнению с мячом чемпионата мира 2022 Al Rihla конструкция была дополнительно усовершенствована. Для сохранения идеального баланса инженеры внедрили специальную систему противовесов. При этом встроенный аккумулятор обеспечивает около шести часов непрерывной работы, а при замене мяча во время матча передача данных происходит автоматически без потери информации.

Чемпионат мира-2026 начнется 11 июня матчем открытия между Мексикой и Южной Африкой. Турнир завершится 19 июля.