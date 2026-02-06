Английские клубы продолжают проявлять интерес к полузащитнику мюнхенской Баварии Леону Горецке.

По данным журналиста Экрема Конура, Манчестер Юнайтед, Арсенал и Вест Хэм следят за 30-летним немцем, который летом покинет свой нынешний клуб.

Первые переговоры между представителями Горецки и англичанами показали, что игрок открыт для новых вызовов за пределами Германии и рассматривает возможность переезда в Премьер-лигу.

В этом сезоне хавбек провел 28 матчей во всех турнирах, забив один гол.