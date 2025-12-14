Бразильский Ботафого начал активные переговоры по поводу возможного перехода флангового полузащитника Кривбасса Глейкера Мендосы, сообщает издание Globo.

Сообщается, что руководство клуба из Рио-де-Жанейро уже непосредственно связалось с 24-летним венесуэльским футболистом и в последние дни направило ему конкретное трансферное предложение.

Контрактные права на Мендосу принадлежат колумбийской Ангостуре. За Кривбасс вингер выступает на правах аренды, которая стартовала в феврале 2025 года и рассчитана до 31 декабря текущего года.

При этом у криворожского клуба прописана опция полноценного выкупа игрока до окончания срока аренды. Соглашение Мендосы с Ангостурой действует до конца 2028 года. В сезоне 2025 года в составе украинской команды футболист принял участие в 22 официальных матчах, записав на свой счет 6 голов и 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что Мендоса пропустил матч 14-го тура украинской Премьер-лиги против Шахтера (2:2) из-за инцидента в Кривбассе.