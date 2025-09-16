Из-за травм ряда ведущих футболистов Луис Энрике может изменить тактический рисунок игры ПСЖ, сообщает Le Parisien.

По данным издания, испанский наставник рассматривает различные пути выхода из ситуации, и один из вариантов – переход на систему с тремя центральными защитниками.

В этом случае оборону должны составить Маркиньос, Вильян Пачо и украинец Илья Забарный, а фланговые игроки Ашраф Хакими и Нуну Мендеш получат больше пространства для подключения к атакующим действиям.

